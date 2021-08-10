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Сбившего насмерть 10-месячного младенца на пляже россиянина задержали

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Фото: 36.мвд.рф

Житель Воронежа, сбивший насмерть младенца на пляже, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулем автомобиля», — говорится в сообщении.

По данным СК, оперативники продолжают проводить следственные проверки, экспертизы и прорабатывать другие версии случившегося, «в том числе озвученные в СМИ и соцсетях».

Ранее сообщалось, что россиянин на Ford Focus заехал на пляж в Воронеже и насмерть сбил 10-месячного младенца. ЧП произошло вечером в воскресенье, 8 августа, в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 «Дон». Мальчик находился на пляже вместе со своим отцом.

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