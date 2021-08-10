Родившуюся с органами наружу девочку выписали из больницы

Родившаяся с органами наружу трехлетняя Лорел Файзакли (Laurel Phizacklea) перенесла несколько операций и вернулась домой из больницы. Об этом сообщает Metro.

Лорел родилась 6 июня 2018 года в английском городе Кембридж, графство Кембриджшир. Врачи предлагали ее матери Келли Файзакли (Kelly Phizacklea) прервать беременность, так как УЗИ на 12 неделе показало, что у плода развилось омфалоцеле. Это врожденное заболевание, при котором петли кишечника, печень и иногда другие органы выходят за пределы брюшной полости в грыжевом мешке. Однако женщина не согласилась и решила оставить ребенка. Врачи объяснили Келли и ее мужу, что обычно детям с омфалоцеле вставляют органы при рождении, но Лорел придется ждать до трех лет из-за аномально большого размера органов.

Летом 2021 года девочке сделали несколько сложных операций, благодаря которым она сможет жить полноценной жизнью. Пациентка должна была провести в больнице около двух месяцев, но ее выписали уже через неделю.

Сначала девочка испугалась того, как стал выглядеть ее живот, но быстро адаптировалась к новой внешности и чувствует себя хорошо. Через год Лорел собирается пойти в школу.

«Я чувствую себя намного свободнее. Я хочу, чтобы дочка могла делать больше вещей самостоятельно, например, играть с друзьями», — рассказала Келли. Всем родителям, у которых ребенок болеет чем-то серьезным, она рекомендует изучить все симптомы и проявления заболевания.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Дарвин на Северной территории Австралии родила девочку с тератомой — редким видом врожденной опухоли, которая возникает в основании копчика. Через несколько дней после рождения ребенок перенес шестичасовую операцию по удалению опухоли.