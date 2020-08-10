Ребенок с органами наружу дожил до двух лет вопреки прогнозам врачей

В Великобритании врачам удалось спасти ребенка, который родился с органами наружу из-за редкого заболевания. Как сообщает издание Daily Mail, девочка недавно отметила второй день рождения и отлично себя чувствует.

В октябре 2017 года родителям ребенка, 30-летней Келли и 34-летнему Шону Файзакли (Kelly and Sean Phizacklea), предложили прервать беременность, так как УЗИ на 12 неделе показало, что у плода развилось омфалоцеле. Это врожденное заболевание, при котором петли кишечника, печень и, иногда, другие органы выходят за пределы брюшной полости в грыжевом мешке.

Тем не менее, родители решили оставить ребенка, хотя медики давали неутешительные прогнозы и говорили, что плод может не дожить до появления на свет. За три недели до родов врачи сделали еще одно УЗИ, увидели, что омфалоцеле увеличилось в два раза и снова предупредили пару, что ребенок, скорее всего, умрет. Тем не менее, 6 июня 2018 года им удалось успешно провести кесарево сечение. Девочку назвали Лорен. Врачи объяснили родителям, что не смогут сделать операцию по зашиванию всех органов внутрь, пока девочке не исполнится хотя бы два с половиной.

Родители вынуждены постоянно наблюдать за дочкой и туго обвязывать ее живот, чтобы она не повредила кишечник, печень и другие жизненно важные органы. Лорен ест, пьет и ходит в туалет как здоровый ребенок, однако любое, даже незначительное повреждение грыжевого мешка может привести к смерти.

Британцы признают, что уследить за активным двухлетним ребенком очень сложно — Лорен постоянно норовит то спрыгнуть с дивана, то упасть в лужу. Они с нетерпением ждут операцию, которая назначена на начало 2021 года.