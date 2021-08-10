Офис шерифа в Теннесси не подтвердил данные о стрельбе в одной из школ

Офис шерифа в американском штате Теннесси не подтвердил данные о стрельбе и пострадавших в одной из школ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что школу округа Хокинс в Теннесси заблокировали после сообщений о том, что на ее территории заметили вооруженного человека.

По информации РИА Новости, на место прибыли машины скорой помощи. Они увезли несколько пострадавших. Кроме того, после этого были заблокированы несколько других школ поблизости.

В июне сообщалось, что три человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо. Неизвестный открыл огонь в городе Кливленд. 40-летний мужчина скончался на месте, еще двое умерли в больницах.

В США остро стоит проблема владения оружием. По мнению некоторых политиков и экспертов, закон, регулирующий владение оружием, следует ужесточить, поскольку это приводит к массовым расстрелам.