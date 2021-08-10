В Германии перестанут бесплатно тестировать на COVID-19

Власти Германии решили с 11 октября отменить бесплатные тесты на коронавирусную инфекцию для тех, кто мог сделать прививку, но по каким-то соображениям не стал этого делать. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти ФРГ считают, что бесплатные тесты для граждан внесли важный вклад, чтобы прервать третью волну пандемии коронавирусной инфекции в стране. «Поскольку все граждане могли уже получить прививку, государство заканчивает брать на себя расходы на тесты с 11 октября 2021 года», — говорится в решении чиновников по итогам совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями земель.

Цель этого решения — стимулировать граждан прививаться. При этом власти продолжат оплачивать тесты для беременных женщин, детей и не привитых подростков возрастом до 18 лет.

4 августа сообщалось, что власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Уточнялось, что всеобщие ограничительные меры не потребуются, если достаточная часть населения сделает прививку от коронавируса.

С 8 марта в Германии действует положение о тестировании на коронавирус, согласно которому все граждане страны имеют возможность раз в неделю сдать бесплатный тест на заболевание. Оплату этих тестов полностью покрывает государство. Отрицательный тест на COVID-19 необходимо предъявлять для посещения немецких ресторанов, кинотеатров и других общественных пространств.