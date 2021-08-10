В Госдуме предложили раскрывать сведения о здоровье высших чиновников

Сведения о состоянии здоровья российских высших чиновников следует начать раскрывать. Такое предложение озвучили депутаты Государственной думы, сообщает во вторник, 10 августа, URA.RU.

«Если посмотреть на мировой опыт, то, безусловно, регулярные бюллетени, объективные бюллетени о состоянии здоровья высших госслужащих являются фактором публичной политики», — сказал член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Юрий Волков, отметив, что в нашей стране следовало бы ввести подобную практику.

С ним согласился еще один депутат Дмитрий Ионин, который предложил не только проверять состояние здоровья чиновников, но и проверять их на полиграфе, а также тестировать на употребление наркотических веществ.

При этом оба парламентария высказали мнение, что ограничивать возраст для занятия определенных государственных должностей неправильно, поскольку многие могут сохранять адекватность и работоспособность даже в очень преклонном возрасте.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства. После принятия закона возраст пребывания на госслужбе для таких чиновников не ограничивается 70-ю годами, как было ранее.