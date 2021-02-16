Закон Путина об отмене возрастного лимита для чиновников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене возрастного лимита для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 16 февраля.

22 января глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям.