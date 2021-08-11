Суд арестовал бывшего главу правительства Северной Осетии

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма республики Алана Диамбекова. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, по ходатайству следствия оба отправлены в СИЗО на два месяца до 10 октября 2021 года. Защита просила о домашнем аресте и запрете определенных действий, но получила отказ. Арестованные являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.

По версии правоохранителей, Такоев и Диамбеков заключили с главой Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аидой Габараевой госконтракт на приобретение недвижимости по завышенной стоимости. Ущерб оценили в 180 миллионов рублей. Обоих задержали 10 августа, в домах чиновников провели обыски.

