Asos представил покупателям модные в 90-х брюки с торчащими стрингами

Популярный у российских покупателей онлайн-ретейлер Asos выпустил в продажу откровенный наряд. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет об облегающих черных брюках из искусственной кожи, которые оформлены вшитыми в области ягодиц стрингами того же цвета. Стоимость описанной одежды бренда ASYOU составляет 2190 рублей. Модель представила покупателям брюки, снявшись в кроп-топе и кроссовках марки Nike.

Известно, что тенденция демонстрировать из-под брюк нижнее белье была распространена в 1990-х годах среди икон стиля, таких как Кристина Агилера, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и многих других.

Кроме того, наряды с торчащими из-под них стрингами вновь стали модными в июне. Так, например, на австралийской Неделе моды бренд Afterpay Resort показал новую коллекцию, в которую включен ряд вещей со вшитыми в области поясницы веревками, имитирующими стринги. Так, одна из моделей прошлась по подиуму в черных брюках с описанной деталью.