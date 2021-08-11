В России создали сверхчувствительный датчик для мозга

Команда исследователей из Российского квантового центра, Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ разработала новый способ сканирования и анализа электрической активности мозга, который осуществляется с помощью сверхчувствительного твердотельного магнитометра. Об этом сообщается в пресс-релизе научной работы на сайте годнауки.рф.

Специалисты создали датчик на основе пленки из железо-иттриевого граната, который стал первым твердотельным сверхчувствительным магнитометром, работающим при комнатной температуре. Это позволяет упростить процедуру магнитоэнцефалографии, которая требует крайне холодного жидкого гелия или, наоборот, нагретого до высокой температуры газа. Новая система имеет высокую чувствительность и способна регистрировать даже слабую электрическую активность головного мозга.

В будущем исследователи планируют изучить различные способы расположения сенсоров, в том числе фиксируемое вокруг головы гибкое соединение, обеспечивающее наиболее точную локализацию электрической активности коры головного мозга.

Магнитоэнцефалография представляет собой метод нейровизуализации, сочетающий неинвазивность с высоким пространственным и временным разрешением. Эти свойства делают МЭГ одним из наиболее информативных инструментов нейровизуализации, способных локализовать нейронную активность и подходящих для изучения сложных процессов функциональной интеграции.