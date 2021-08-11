Перечислены возможности камеры iPhone 13

Смартфоны Apple получат новые возможности для записи видео. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист агентства Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что новая серия смартфонов Apple будет иметь как минимум три новые функции камеры. В частности, iPhone 13 смогут записывать портретное видео на фронтальную камеру и получат систему фильтров для улучшения внешнего вида и цвета фотографий.

Перечисляя возможности новых устройств, Гурман отметил режим под названием ProRes, в котором смартфон сможет записывать видео максимального качества. «Новые функции камеры считаются одними из главных преимуществ преемника iPhone 12», — отметил специалист.

В остальном смартфоны серии iPhone 13 не получат значительного обновления. Базовые телефоны будут иметь экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, Pro-версии выйдут с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма. По информации Гурмана, смартфоны также будут отличаться наличием уменьшенного экранного выреза, более быстрого чипа A15 и поддержки повышенной частоты обновления дисплея.

Источники Bloomberg полагают, что в этом году анонс iPhone состоится точно в срок. Аппараты представят в сентябре на онлайн-презентации, в продаже они появятся в течение ближайших недель.

Как следует из опроса SellCell, новый смартфон Apple готовы приобрести около половины владельцев iPhone в США. Наиболее востребованной функцией, ради которой потребители готовы совершить апгрейд, является увеличенная частота работы дисплея.