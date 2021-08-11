Модернизированные машины грабителей фур на дорогах России показали на видео

Модернизированные автомобили, на которых двое жителей Иркутской области похищали груз из фур, показали на видео. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видны седан и фургон, у которых снимаются лобовые стекла, в полу приварено металлическое кольцо для закрепления троса, носовая часть одной из машин обшита мягким материалом.

Подозреваемые — отец и сын 54-х и 33-х лет, проживающие в Тайшете. Во время обыска во дворе их дома полиция нашла часть пропавшей электроники и два модернизированных автомобиля. По версии следствия, в ноябре 2020 года мужчины украли груз электроники на один миллион рублей из кузова тягача, двигавшегося ночью по трассе на скорости больше 80 километров в час, используя специально оборудованный автомобиль, способный вплотную прижиматься к фуре. Водитель грузовика заметил пропажу только по прибытии на место назначения.

Подозреваемые ранее отсидели пять лет за хищение аналогичным способом партии оружия в 2013 году. Тогда на федеральной трассе из автомобиля МАЗ, следовавшего из Ижевска на Дальний Восток, были похищены несколько ящиков с оружием. Через несколько дней полиция нашла их в заброшенном доме.

В настоящее время следователи проверяют задержанных на причастность к другим ночным налетам на фуры. Подозреваемые свою вину отрицают.