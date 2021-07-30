Грабивший фуры под видом милиционера разбойник приговорен к 18 годам колонии

В Татарстане суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 52-летнего жителя Набережных Челнов, грабившего фуры под видом милиционера. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в начале 2000-х годов состоявший в банде осужденный совершил серию разбойных нападений на дорогах, закончившихся убийствами. 1 августа 2001 года вместе с подельниками он переоделся в форму инспекторов ГИБДД и остановил грузовик. Угрожая пистолетами, разбойники заставили сидевших в кабине водителя и экспедитора отъехать в безлюдное место, где избили и задушили их, а затем украли автомобиль.

В ходе длительных оперативно-разыскных мероприятий бандиты были схвачены сотрудниками правоохранительных органов. 11 из них приговорили в 2013 году к различным срокам заключения. Однако осужденному удалось тогда сбежать, его задержали лишь в 2020 году. Уголовное дело в отношении него расследовали по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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27 июля сообщалось, что присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды, которая орудовала в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия.