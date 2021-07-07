Перевозившего в автомобиле 30 миллионов рублей россияна ограбили

Полиция разыскивает неизвестных, которые разбили стекло автомобиля и похитили сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Предположительно, перевозившего деньги потерпевшего ограбили на 30 миллионов рублей.

Ограбление произошло вечером 6 июля в районе дома 43 на Ленинском проспекте в Москве. Налетчики скрылись с места преступления, сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

