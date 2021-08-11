Звезд «Друзей» Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе

Актеров сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе. Об этом сообщает Closer.

Источники издания утверждают, что звезды сблизились после работы над спецвыпуском шоу, посвященном 25-летию проекта. «Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись», — заявил собеседник Closer.

Отмечается, что артисты, сыгравшие влюбленных Рейчел и Росса в «Друзьях», якобы также побывали на виноградниках в Санта-Барбаре. Знаменитости прогуливались и пили вино.

В мае Швиммер признался, что во время съемок первого сезона был сильно влюблен в свою коллегу. Энистон добавила, что эти чувства были взаимными. Артисты при этом заверили, что на съемках оставались друзьями. «Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел», — объяснила Энистон.

Швиммер добавил, что они в те времена были словно два корабля, проплывающих мимо друг друга, потому что один из них постоянно находился в отношениях с кем-то еще.