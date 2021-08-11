Раскрыты подробности дела против бывшего главы правительства Северной Осетии

Следователи предъявили обвинение бывшему главе правительства Северной Осетии Сергею Такоеву. Подробности его уголовного дела сообщаются на сайте Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, Такоев, а также министр туризма республики Алан Диамбеков заключили с главой Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аидой Габараевой госконтракт на приобретение недвижимости по завышенной стоимости.

Ущерб оценили в 180 миллионов рублей.

Против чиновников и главы завода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.

О задержании подозреваемых стало известно во вторник, 10 августа. В домах чиновников провели обыски.