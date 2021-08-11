Знаменитости полюбили «выгодную для фигуры» новую позу на фото в купальниках

Знаменитости массово начали фотографироваться в купальниках в одной и той же позе и запустили флешмоб. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили позировать, сидя спиной к камере. По мнению журналистов, такое положение позволяет им выгодно показать свою фигуру.

Описанными кадрами, в частности, поделились предпринимательницы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, телеведущая Аманда Холден, телезвезда Зара Макдермотт, а также супермодели Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, Эмили Ратаковски, певица Дуа Липа и другие.

Например, Ким Кардашьян опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором демонстрирует подтянутое тело, сидя в бикини черного цвета.

Эмили Ратаковски показала фотографию в аналогичной позе в белом купальнике во время отдыха. Зара Макдермотт, в свою очередь, снялась в таком же ракурсе в комплекте голубого цвета.

Блогершу Эддисон Рэй запечатлели со спины у бассейна в бикини фиолетового оттенка. Помимо этого, подобным образом сфотографировалась и певица Николь Шерзингер, одетая в синий купальник. Модель Дэми Роуз попозировала топлес в голубых плавках.

В июле модель раскрыла секрет узкой талии и плоского живота блогеров на фото в соцсетях. Джорджи Кларк (Georgie Clarke) сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.