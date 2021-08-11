Блогерша спасла девушку от нападения разъяренного мужчины и прославилась

TikTok-блогерша под ником @theigcoach запечатлела на видео, как разъяренный мужчина попытался напасть на девушку на автомобильной парковке. Ее действия спасли незнакомку, а сама автор ролика быстро прославилась в сети.

Героиня видео написала, что мужчина силой не давал девушке сесть в машину. Когда она все-таки оказалась внутри, он взял большой камень, залез на автомобиль и попытался разбить заднее стекло.

В этот момент @theigcoach взяла камеру в руки, подбежала к нападавшему и пообещала вызвать полицию, если мужчина не слезет с машины. Видео оборвалось, однако блогерша написала, что вскоре действительно приехали стражи правопорядка и «сделали все остальное».

В следующем ролике авторша рассказала, что ей успешно удалось защитить незнакомку до приезда полиции. Ей также помогли еще несколько человек, которые также стали свидетелями инцидента на парковке.

Оригинальное видео набрало более двух миллионов просмотров за три дня. Зрители похвалили бесстрашный поступок блогерши и поблагодарили ее за спасение девушки.