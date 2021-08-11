Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Эли и Адам прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Видео тактических стрельб руководитель региона опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ребята показали отличный результат, продемонстрировав прекрасную меткость и скорость поражения целей. Они проработали стрельбу из укрытия и успешно прошли один из финальных этапов огневой подготовки. За ходом испытаний наблюдал их наставник — дорогой брат, известный в мире ММА и бокса боец Абдул-Керим Эдилов», — написал Кадыров.

На кадрах подростки одним выстрелом поражают все цели. В конце видео они позируют с эмблемой спецназа полка имени Ахмата Кадырова.