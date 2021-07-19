Кадыров пошутил о «секретных тюрьмах» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в каждой семье республики есть «секретная тюрьма». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, до недавних пор я всегда утверждал, что у нас нет секретных тюрем. Я действительно был в этом убежден и никогда не верил всяким статейкам. Но правда когда-то должна восторжествовать. И она оказалась шокирующей. Уберите от экранов впечатлительных людей», — написал Кадыров в подписи к видео, на котором сын его племянника пытается выбраться из детской кровати.

Глава Чечни рассказал, что услышал детский голос, побежал на крики о помощи и увидел «страшную картину». «Турпал-Али стал узником секретной тюрьмы! О ее нахождении не знал ни один полицейский, ни один правозащитник. Надзиратели спрятали ее в стенах частного дома и замаскировали под детскую кроватку в детской комнате! Какое кощунство!» — пошутил Кадыров.

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По словам руководителя региона, он поручил провести тщательную проверку и выяснил, что почти в каждой молодой семье республики есть секретные тюрьмы, в которых удерживают маленьких детей. «Их заставляют кушать йогурты, одевать пижаму на ночь, и, что самое страшное, спать после обеда», — заключил Кадыров.

В апреле прошлого года глава Чечни заявил, что слухи о наличии у него в доме секретных тюрем распространяют «шизофреники, которым снятся страшные сны». По его словам, к нему с проверками приезжали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, изучали котельную и подвалы, но ничего не нашли.

О секретных тюрьмах в Чечне регулярно пишут журналисты и правозащитники. Впервые о пытках в такой тюрьме сообщил уроженец Омска Максим Лапунов. По его словам, он 12 дней находился в подвале здания уголовного розыска республиканского МВД, где его избивали палками, пытали электричеством, заставляли звонить знакомым гомосексуалистам и звать на встречи, где их поджидали чеченские силовики. В апреле 2017 года он, так и не дождавшись расследования, начал получать угрозы и уехал из страны. Позже появились сведения о массовых преследованиях геев, которых помещают в секретные тюрьмы и пытают.