Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. Это заявление он сделал на заседании оперативного штаба по коронавирусу, трансляция которого велась в его Instagram-аккаунте.

Кадыров заявил, что авторы критических комментариев в соцсетях всегда стремятся написать что-то негативное в адрес чеченцев или противопоставлять: «Кадыров, Путин... Кадырову дали понять». «Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина», — заявил глава Чечни.

Он добавил, что религия обязывает его защищать свое государство, если оно не запрещает молиться, читать Коран и строить мечети. Также Кадыров посоветовал критикам уехать из страны, если им не нравится в ней жить.

Кроме того, президент Чечни заявил о необходимости помогать друг другу перед угрозой коронавируса. «Мы готовы оказать помощь нуждающимся независимо от того, где они живут: и русским, и дагестанцам, и ингушам. И нам помогали, когда мы нуждались в этом», — подчеркнул он.

Ранее на том же заседании Кадыров прокомментировал критику решения по размежеванию чечено-ингушской административной границы в 2018 году. По его словам, ингуши и чеченцы являются одним народом. «Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, — пошли вы к ***** [чертовой] матери. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями», — сказал глава республики.

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