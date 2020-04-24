Кадыров ответил на слухи о секретных тюрьмах в его доме

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о наличии у него в доме секретных тюрем распространяют «шизофреники, которым снятся страшные сны». Так он ответил в прямом эфире на один из вопросов своих подписчиков в Instagram, передает РИА Новости.

Кадыров заявил, что к нему с проверками приезжали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, изучали котельную и подвалы, но ничего не нашли. Он добавил, что «так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме».

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Глава Чечни также заявил, что «и близко не подпустил бы к своему дому и семье шайтанов», так как по закону они должны находиться в СИЗО и тюрьмах.

Ранее Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. По его словам, авторы критических комментариев в соцсетях всегда стремятся написать что-то негативное в адрес чеченцев.

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