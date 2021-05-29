Кадыров пообещал покинуть свой пост в случае победы блогера в драке с его сыном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал покинуть свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына Адама. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания Readovka.

Приглашение на бой прозвучало от Кадырова, когда он вместе со своей семьей записывал влог о сборе клубники. Во время эфира он припомнил Абдурахманову, что тот однажды назвал его сына «мешком». «Ты не побоялся бы с ним подраться?» — спросил глава республики сына. «Клянусь Господом, не побоялся бы!» — ответил Адам. После этого политик заявил, что «вызов брошен», и поклялся покинуть свой пост, если блогер победит.

Вскоре Абдурахманов записал ответ на упреки Кадырова, где заявил, что его семейству стоит сначала «сразиться со своим лишним весом» и ответить на критику в свой адрес. «Единственное состязание, в котором вы можете меня победить — поедание котлет», — добавил блогер.

Ранее оппозиционер раскрыл детали готовившегося в Германии покушения на его брата Мохмада Абдурахманова. По его словам, посланный за ним чеченец Тамерлан Аурбиев отказался от убийства и проходит по уголовному делу как свидетель. Блогер подчеркнул, что киллеру приказали не просто убить его брата, а поглумиться над его телом.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. На родине ему была объявлена кровная месть. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.