В Белгородской области проведут выставку личных вещей членов семей маршалов СССР

В военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле», расположенном в Белгородской области, проведут выставку личных вещей членов семей маршалов Советского Союза. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, выставка под названием «Листая семейный альбом» откроется 20 августа. В экспозиции будут представлены более 300 личных вещей, которые ранее принадлежали семьям верховных военнослужащих СССР.

Так, например, посетители смогут увидеть фрак Ивана Конева, изготовленный в Вене в 1945 году. Кроме того, среди экспонатов — платье жены маршала Андрея Еременко, которое удивило супругу югославского президента в 1965 году. В выставку также включены другие вещи военачальников, документы и фотографии.

Отмечается, то некоторые предметы будут выставлены на выставку впервые. Экспозиция продлится до 1 декабря.

В августе стало известно, что в Карачаево-Черкесии также открылась выставка национальных платьев. Сообщалось, что в Черкесске открылась выставка «Фащэм и гуащэ», основой которой стали традиционные свадебные платья. Автором всех представленных костюмов стала художник-модельер Мадина Хацук.