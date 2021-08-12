Украина и США решили вместе бороться с незаконным оборотом наркотиков из России

Украина и США подписали меморандум по совместной борьбе с транснациональным наркотрафиком

Украина и США решили объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в республике и подписали Меморандум о взаимопонимании. Присутствующая на мероприятии временная поверенная в делах США Кристина Квин подчеркнула, что достигнутая договоренность ознаменует партнерство стран в еще одной сфере, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, страны будут регулярно обмениваться информацией об обнаружении каналов транснационального наркотрафика и способах получения средств от незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, украинские и американские правоохранители договорились участвовать в совместных операциях по разоблачению замешанных в наркотрафике государственных служащих и прочих коррупционеров.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что подписание меморандума позволит уменьшить объемы контрабанды наркотических средств на Украине. Он добавил, что наибольшее количество запрещенных веществ обнаружено на границе с Россией.

«Всего с начала этого года на границе задержано более 170 килограммов наркотических средств. Основную часть обнаруженного объема составляют наркотики растительного происхождения и кокаин», — заверил начальник пограничного ведомства.

Ранее стало известно, что украинские силовики в ходе спецоперации задержали двух граждан Турции, которые пытались ввезти в страну 368 килограммов героина общей стоимостью один миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей). Пойманные турки были членами международного картеля, который занимался поставкой наркотиков из Ирана в страны Евросоюза, а также в Россию и на Украину.

