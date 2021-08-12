Обнаружены следы первой технологической революции в истории человечества

Исследователи Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена в Нидерландах предполагают, что первая культурная революция в истории человечества произошла около 400 тысяч лет назад, когда предки современных людей стали активно разводить огонь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Самые ранние свидетельства возможного использования огня немногочисленны, их трудно отличить от естественных остатков пожара. Напротив, позднее 400 тысяч лет назад на многих хорошо сохранившихся участках древних стоянок, где проводились археологические раскопки, были обнаружены следы намеренного использования огня.

Широкое распространение определенного культурного поведения можно объяснить несколькими способами: независимым появлением в нескольких местах, миграцией популяций или передачей генов, связанных с поведением. Из-за отсутствия широко распространенных изменений окружающей среды, а также генетических или ископаемых свидетельств перемещений популяций гомининов в этот период ученые утверждают, что культурное распространение является наиболее правдоподобной версией.

Распространение технологии каменных орудий произошло на ранней стадии эволюции человека, чему соответствуют следы миграции населения, например, в истории ашельской технологии ручного топора. При этом около 400 тысяч лет назад началось активное распространение древних технологий, что предшествует расцвету культур, связанному с поздними неандертальцами и ранними Homo sapiens.