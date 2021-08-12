Парень год носил наряды как у принцессы Дианы и прославился в сети

Житель Техаса рассказал о своем необычном хобби и прославился в сети. На опубликованные в TikTok ролики обратили внимание в Daily Mail.

20-летний работник розничной торговли Кейден Луна (Kaden Luna) объяснил, что стал фанатом принцессы Дианы после просмотра сериала «Корона» об истории британской королевской семьи. Парень признался, что ему настолько понравился ее стиль, что он решил начать покупать вещи, похожие на те, что принцесса носила при жизни, и полностью воссоздавать ее образы. Судя по публикациям в TikTok, он начал снимать ролики ровно год назад.

«Я уже не помню, как именно начал этим заниматься. Однажды я увидел на ней красный свитер с овцами, он показался мне крутым. Я нашел его реплику, которая довольно близка к оригиналу. С тех пор я начал постоянно искать в сети наряды как у Дианы и носить их на себе», — признался Луна.

По словам американца, большую часть вещей ему удалось отыскать в интернет-магазинах, таких как Depop, Etsy, Ebay и Mercari. В основном предметы гардероба обходились ему меньше десяти долларов (730 рублей) за штуку, но однажды он заплатил за свитер 300 долларов (22 тысячи рублей). В общей сложности блогер потратил на одежду 1,5 тысячи долларов (110 тысяч рублей).

На своей странице в соцсети Луна демонстрирует образы принцессы Дианы, которые ему удалось воссоздать. На данный момент на его аккаунт в TikTok подписаны 219 тысяч человек. Пользователи сети восхитились роликами блогера. «Я даже представить не могу, где ты смог найти все эти вещи!», «Невероятно! Теперь я живу только ради твоих видео с нарядами принцессы Дианы!», «У тебя талант и отличное чувство вкуса!» — писали они.

В апреле фанатка нашла способ выглядеть как Кейт Миддлтон и не тратить крупные суммы. 30-летняя жительница Лондона Элли Джейн (Elly Jayne) рассказала, что ей удалось повторить самые яркие образы, в которых появлялась Кейт Миддлтон в 2020 году, и при этом сэкономить 334 фунта стерлингов (33 тысячи рублей). Таким образом, Джейн нашла множество вещей как у Миддлтон, в частности атласную белую рубашку Ralph Lauren, розовые брюки Marks & Spencer, кроссовки Superga и блузку Ghost London.