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Американские компании обвинили в «экологическом расизме»

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Фото: Richard Carson / Reuters
As you sow заявила, что будет составлять рейтинг проявляющих «экологический расизм» компаний

Организация защиты интересов акционеров As you sow заявила, что будет составлять рейтинг компаний, которые проявляют «экологический расизм», и требовать от них перемен. Об этом пишет Reuters.

Некоммерческая организация собрала и проанализировала данные компаний из индекса S&P 500. Из документов следует, что их деятельность экологически небезопасна именно в тех районах, где проживают национальные меньшинства. Организация обвинила эти американские компании в расизме.

В качестве примера As You Sow привела компанию Eastman Chemical. Ее завод находится в Луизиане и создает повышенный риск образования рака у жителей, в основном чернокожих, которые имеют годовой доход на душу населения в размере 15 тысяч долларов — примерно половина от среднего показателя по стране.

As You Sow также назвала розничного продавца автомобильных запчастей O'Reilly Automotive и сталелитейную Nucor Corp самыми злостными «экологическими расистами». Nucor обвинили в ущемлении прав национальных меньшинств — в 2018 году компания заплатила 22,5 миллиона долларов для урегулирования иска о дискриминации, в котором утверждалось, что ее темнокожие сотрудники сталкиваются с расизмом, а также трудятся в плохо вентилируемых помещениях и вынуждены пить грязную воду.

Компания O'Reilly Automotive получила низкий рейтинг из-за экологических штрафов на сумму более пяти миллионов долларов, назначенных еще в 2015 году. По данным As You Sow, организация вывозила опасные отходы на непригодные для этого свалки в Калифорнии. Однако как этот факт связан с «экологическим расизмом», Reuters не уточняет.

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