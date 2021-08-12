Раскрыты секретные поставки из России за рубеж

Объем засекреченного экспорта из России в январе-июне составил 27 миллиардов долларов

«Ведомости» проанализировали данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и выяснили направления и объемы засекреченных поставок из России за рубеж.

Речь идет о группах товаров, которые ФНС помечает специальными обезличенными кодами, например, SS или SSSS. Объем таких поставок за первую половину 2021 года составил 27 миллиардов долларов — рост на 61 процент по сравнению с январем-июнем 2020-го.

При этом объем оборонного засекреченного экспорта, в который входят самолеты, оружие, боеприпасы, достиг 4,7 миллиарда долларов — против 3,6 миллиарда годом ранее (рост на 31 процент).

Среди стран-получателей секретных оборонных поставок из России лидируют Чехия (683 миллиона долларов за полгода), Алжир (603 миллиона) и Китай (488 миллионов).

В свою очередь засекреченный импорт в Россию вырос в январе-июне на 40 процентов — до 6,8 миллиарда долларов. Обычно он включает в себя закупки гражданских самолетов из Франции, США и Канады.

По данным ЦБ, в июне общий объем экспорта товаров из России достиг рекордного показателя в 43,8 миллиарда долларов. Рост по сравнению с маем составил 26 процентов.