Налоговики оценили сообщения о платившем налоги за россиян сотруднике ФНС

Сотрудники налоговой службы оценили сообщения о сотруднике Федеральной налоговой службы (ФНС), платившем налоги за россиян. На это обратило внимание «Би-би-си».

Как отмечает издание, налоговики признались, что регулярно закрывают небольшие налоговые долги и пени, которые образуются из-за особенностей программного обеспечения, и назвали подобное «обычной практикой». Как рассказала бывшая сотрудница налоговой службы, она тоже гасила «копеечные задолженности». «Когда я работала, то у нас стояла банка для мелочи куда все кидали ненужную мелочь. Эта мелочь и использовалась», — пояснила она.

По словам собеседницы агентства, даже если долг человека составляет 1 копейку, он считается должником. «Потратив рубль, можно сократить количество должников на 100 человек», — добавила женщина. Другая сотрудница подчеркнула, что Налоговый кодекс не запрещает оплату долгов за третьих лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудник налоговой службы в Подмосковье платил незначительные суммы за россиян. По его словам, взыскивать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней, сложнее и дольше. Представители ФНС информацию о работнике не подтвердили.