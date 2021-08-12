Американские правозащитники обвинили ХАМАС в военных преступлениях

Правозащитники заявили о преступном характере действий ХАМАС в ходе конфликта в Газе

Американская правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что действия палестинской группировки ХАМАС во время конфликта с Израилем в мае 2021 года попадают под определение военного преступления. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно отчету правозащитной организации, выпущенному 12 августа, неизбирательные ракетные обстрелы израильской территории, повлекшие гибель 13 человек, являются «грубым нарушением законов ведения войны». По данным Вооруженных сил Израиля, всего за время конфликта, продлившегося с 10 по 21 мая, по территории страны было выпущено 4360 неуправляемых ракет системы «Кассам».

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«У ракет, выпущенных палестинскими группировками, отсутствовали системы наведения, что делало их крайне неточными и, следовательно, неизбирательным оружием. Запуск таких ракет по районам с мирным населением — военное преступление», — гласит доклад американских правозащитников. Директор отделения Human Rights Watch по Северной Африке и Ближнему Востоку Эрик Голдштейн (Eric Goldstein) заявил, что все попытки ХАМАС оправдать нанесение ударов по мирным жителям «израильской агрессией» должны быть прекращены.

В отчете также указывается, что низкое качество ракет, обусловленное их кустарным производством, привело к серии непреднамеренных взрывов на стартовых площадках. В результате таких детонаций погибли по меньшей мере 7 гражданских, еще 15 человек получили ранения. По данным израильских военных, около 680 ракет ХАМАС упали на территории Газы. Израильский аналитический центр «Бегин-Садат» (Begin-Sadat) заявил, что от самопроизвольной детонации ракет погиб 91 житель Палестины.

В июле Human Rights Watch выпустила первую часть доклада, в котором рассматривались военные преступления Вооруженных сил Израиля. Расследование вызвало негативную реакцию израильских властей, правозащитников обвинили в предвзятости.

В результате майской эскалации палестино-израильского конфликта в течение 11 дней взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в секторе Газа, 13 — в Израиле.