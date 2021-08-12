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Сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука

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В сети появилось видео, на котором Хантер Байден жалуется на русских наркоторговцев

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, рассказал о пропаже своего ноутбука и предположил, что его могли украсть. Эти слова прозвучали на видео от 2019 года, опубликованном Daily Mail.

На кадрах, появившихся в сети, Хантер запечатлен с проституткой. Он рассказывает ей о том, как в 2018 году веселился в Лас-Вегасе на протяжении 18 дней и устраивал вечеринки «то в одном люксе, то в другом» — такое времяпровождение могло обойтись в 10 тысяч долларов за одну ночь. Хантер пожаловался, что на одной из таких вечеринок потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что его ноутбук пропал.

Сын американского лидера обвинил в краже «русских наркоторговцев», с которыми проводил время. Хантер убежден: злоумышленники специально усыпили его бдительность, чтобы украсть ноутбук — там содержалась информация, которую могут использовать для шантажа. «Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом», — заключил он.

Это не первый раз, когда у Байдена-младшего пропадает ноутбук с ценной информацией. Так, ранее он оставил другой компьютер в ремонтной мастерской, после чего тот пропал. Позже неизвестные взломали его и опубликовали несколько телефонных разговоров Байдена: на одном из них он похвастался употреблением наркотиков вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри.

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