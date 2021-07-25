Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена российскими спецслужбами

Заявления сына американского лидера Джо Байдена Хантера о причастности российской стороны ко взлому его компьютера возмутительны. Такую позицию высказал бывший президент США Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости.

Политик высмеял версию о вине хакеров, связанных с российскими спецслужбами, в кибератаке на ноутбук Хантера Байдена. «Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия!» — отметил он.

Данные с компьютера Байдена-младшего попали в прессу после того, как он отнес устройство в сервис ремонта в Делавэре и не забрал его. Так, в его ноутбуке обнаружили снимки и переписки с несовершеннолетними, а также письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Сын американского президента предположил, что за взломом могут стоять российские хакеры.

Ранее Трамп указал на разрушение США из-за подтасовок на последних президентских выборах. «Это были самые коррумпированные, жульнические и нечестные выборы в истории нашей страны. Демократы это знают, коррумпированные СМИ», — подчеркнул бывший президент.