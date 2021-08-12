В Литве молодежь устроила митинг за «освобождение грузинских земель» от России

У здания российского посольства в Литве молодые люди, состоящие в рядах Лиги юных консерваторов, устроили митинг за освобождение «оккупированных» Россией грузинских территорий. Об этом сообщает Delfi.

По словам организаторов, акция приурочена к 13-й годовщине событий в Южной Осетии и Абхазии, которые в 2008 году добились независимости от Грузии после вмешательства российской стороны. Собравшиеся захотели напомнить всему миру и Европейского союзу, в частности, что нужно помнить о «российской агрессии» и в будущем не допускать подобных ошибок.

«Возможно, этот конфликт заморожен, и урегулировать его будет сложно. Но наша цель — чтобы больше этого не было», — сказал один из молодых людей. На акции собрались около 20 человек, некоторые держали в руках флаги Литвы, Грузии и Евросоюза.

Мероприятие также посетили вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас и председатель комитета иностранных дел Сейма республики Жигимантас Павиленис. Последний отметил, что Грузии следует задуматься о восстановлении своей территориально целостности.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал условия для возобновления диалога ЕС с Россией. Он потребовал от России вернуть Украине Крым и завершить войну в Донбассе, а также вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вмешательство России в грузино-осетинский конфликт резко раскритиковали западные страны.