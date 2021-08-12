В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось более чем вдвое за месяц

Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в Москве за месяц снизилось в два раза — до 353 человек

В Москве количество пациентов с COVID-19, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снизилось более чем вдвое — до 353 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, максимальное количество пациентов с COVID-19 на ИВЛ за два месяца было зарегистрировано 5 июля — тогда на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 735 человек.

За последние сутки в Москве выявили 2 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Суточный показатель выздоровлений в столице составил 3 329, скончались 56 пациентов с COVID-19.