В Казахстане разрешили прививать детей от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана разрешило прививать от коронавируса детей старше 12 лет американской вакциной Pfizer. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главу ассоциации педиатров Нур-Султана Сагиру Абдрахманову.

Минздрав уже заключил договор с производителем препарата и начнет иммунизацию несовершеннолетних с октября. Специалист пояснила, что Pfizer крайне редко вызывал осложнения у взрослых, а потому является безопасным и для детского организма.

Как отметила ведущий инфекционист Казахстане Динагуль Баешева, сейчас в стране складывается критическая ситуация с заболеваемостью детей, а потому власти планируют привить не менее 80 процентов граждан старше 12 лет. «Появившийся новый штамм ведет себя так же, как ветряная оспа. <...> Он уже приобрел такие качества, что даже его небольшая инфицирующая доза может вызвать тяжелые течения заболевания», — сказала она.

Кампания по иммунизации от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. В конце июня вакцинация стала обязательной для всех граждан, не имеющих медицинских противопоказаний. Всего власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек.

По последним данным, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 600 тысяч случаев COVID-19, жертвами инфекции стали более семи тысяч человек. Для вакцинации в стране доступны пять препаратов от коронавируса: арабско-китайские Hayat-Vax и Sinovac Biotech, российский «Спутник V», американский Pfizer и отечественный QazVac.