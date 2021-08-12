Россиянин незаконно выдавал кредиты солдатам и заработал 24 миллиона рублей

В Хабаровске местный житель под видом предпринимателя незаконно выдавал кредиты солдатам

В Хабаровске местный житель под видом предпринимателя незаконно кредитовал военнослужащих под проценты, заработав на солдатах 24 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры России.

Нарушения были выявлены в ходе проверки Военной прокуратурой Хабаровского гарнизона исполнения законодательства о материально-бытовом обеспечении военнослужащих.

По материалам проверки против жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Установлено, что житель Хабаровска под видом предпринимателя в течение нескольких лет выдавал военнослужащим денежные займы под проценты и получал от каждого солдата прибыль. Таким образом мужчина обогатился на 24 миллиона рублей.

