Российскую компанию обязали заплатить за куриный помет

С комплекса «Межениновский» по решению суда должны взыскать деньги за загрязнение земель

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с сельскохозяйственного производственного комплекса (СПК) «Межениновский» более пяти миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Томской области.

Заплатить деньги компанию обязали из-за того, что она загрязнила сельскохозяйственные земли куриным пометом. Из материалов дела следует, что ущерб был установлен в ходе проверки в 2019 году. Оказалось, что отходы перекрыли плодородный слой почвы, уничтожив его.

«Межениновский» отказался возместить ущерб добровольно, и управление было вынуждено обратиться с иском, чтобы добиться компенсации.

Отмечается, что теперь СПК может обжаловать решение в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Организация — дочерняя компания «Межениновской птицефабрики», которая входит в агрохолдинг «Сибирский премьер».

В июле Россельхознадзор обнаружил «серьезный процент фальсификации» среди консервов из сайры. Ведомство подтвердило заявление компании «Доброфлот» о массовой подделке продукции на российском рынке. Оказалось, что более чем в половине упаковок сайры либо не было вообще, либо было меньше, чем заявлено. В консервы клали более дешевые виды рыбы.

