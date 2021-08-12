США предупредили Польшу об отказе от инвестиций из-за закона о СМИ

Госсекретарь США предупредил Польшу о сокращении инвестиций в случае принятия закона о СМИ

Новый польский закон, запрещающий иностранцам владеть вещательными компаниями, может подорвать инвестиционный климат в Польше. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, новый нормативный акт значительно ослабит независимую медиасреду страны и угрожает свободе слова. «СМИ имеют основополагающее значение для двусторонних отношений», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь предупредил, что страну может ждать сокращение инвестиций и даже отказ в них со стороны американских компаний, так как законодательный акт противоречит принципам и ценностям, которых придерживаются современные демократии. По его мнению, закон о телерадиовещании «нацелен на наиболее популярный независимый новостной канал» TVN24. Он принадлежит американскому Discovery.

Ранее польский Сейм принял законопроект, который запрещает иностранным компаниям, которые базируются за пределами Европейской экономической зоны, напрямую владеть СМИ в стране. Правительство заявляет, что закон направлен против российской и китайской пропаганды. Критики законопроекта утверждают, что это попытка польских властей подавить свободу слова и заставить замолчать телеканалы, осуждающие их действия.

