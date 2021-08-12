В Челябинске появится парк с музыкальными инструментами

На Северо-западе Челябинска состоится открытие парка с музыкальными инструментами, который будет доступен для всех желающих. Информация появилась на челябинском портале «Хорошие новости».

Согласно материалу, детская музыкальная площадка появится в сквере на улице Академика Королева. Среди музыкальных инструментов планируется разместить барабаны, тубафон, ксилофон и маримбы.

«Это будут стационарные парковые музыкальные инструменты. Для нас это первый опыт — создание музыкального сквера. Будем смотреть, насколько это будет востребовано и принято жителями», — заявил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Как сообщает издание, парковые музыкальные инструменты будут выглядеть как аттракционы, которые устанавливают на детских площадках. Отмечается, что они будут изготовлены из специального стального сплава и закреплены на покрытии как качели и турники.

В июле стало известно, что в Калмыкии открылась школа джангарчи — профессионального исполнителя калмыцкого эпоса «Джангар» и народного сказителя. Отмечается, что это произошло по инициативе заслуженного деятеля искусств Калмыкии Батра Манджиева и при поддержке администрации Малодербетовского района. На занятия пригласили мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет.