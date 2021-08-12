СКР ужесточил квалификацию по уголовному делу о разливе нефти у Новороссийска

Дело по факту разлива нефти у Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав

Следственный комитет России (СКР) ужесточил квалификацию по уголовному делу о разливе нефти в порту Новороссийска. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

После разлива нефти у Новороссийска следователями было возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды.

Сегодня уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

По второй части этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony в акваторию Черного моря разлилась нефть. Прибывшая на место следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте провела осмотр территорий.

Изначально сообщалось о разливе нефти площадью 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

В Роспотребнадзоре не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске, которые отобрали в рекреационных зонах из-за разлива нефти.