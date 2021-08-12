На Украине прокомментировали заявление России об ухудшении ситуации на Донбассе

Спикер МИД Украины Николенко отреагировал на обеспокоенность России ситуацией на Донбассе

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление МИД России об обеспокоенности ухудшением ситуации на Донбассе. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Николенко, Россия «пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую». Он выразил надежду, что Москва откажется от «логики войны», поскольку «построить мир на российских танках невозможно».

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Николенко также подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и нейтрализацией совместных угроз безопасности. Он отметил, что украинские власти настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Ранее на сайте МИД России опубликовали заявление заместителя директора департамента информации и печати министерства Николая Лахонина о текущей ситуации на Украине. По его словам, вместо урегулирования конфликта в Донбассе, Киев продолжает осложнять ситуацию в переговорном процессе.