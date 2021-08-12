Одежда для российских школьников оказалась опасной

Каждая вторая рубашка для школьника в России не рекомендована к носке, предупредили эксперты Роскачества. Об этом говорится в исследовании организации, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проверили продукцию 35 торговых марок, в том числе, Zara, Gulliver, O'Stin и Marks & Spencer, а также российские бренды Finn Flare, «Смена», «Старт» и «Перемена». Некоторая одежда оказалась опасной.

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«Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела», — говорится в исследовании. При этом, только две рубашки из 35 оказались прекрасного качества и не вызвали нареканий у проверяющих.

Одной из основных проблем на рынке сейчас остается фальсификация. Например, Fashion Leader заявил 80 процентов хлопка, а ткань сорочки оказалась на 100 процентов из полиэстера. Гигроскопичность у этого изделия также крайне низкая — 1,6 процента. При этом, рубашка этого бренда самая дешевая из исследованных — 411 рублей.

В 2019 году специалисты Роскачества протестировали школьные пиджаки. Проверку по 61 показателю прошли 28 торговых марок. На знак качества претендует продукция только двух из них, а вот 11 пиджаков оказались небезопасными и лишились рейтинга. В числе нарушителей — одежда от популярных брендов Zara и H&M.