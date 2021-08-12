Столицу Австралии закрыли на карантин из-за четырех зараженных коронавирусом

Столицу Австралии Канберру закроют на семидневный карантин из-за того, что у четырех человек обнаружили COVID-19. Об этом пишет австралийский телеканал ABC.

Сначала речь шла об одном случае заболевания, однако вскоре стало известно и о других зараженных. «Разносчиком» инфекции стал 20-летний мужчина. С ним контактировали и другие люди, однако результаты их тестов на наличие коронавируса отрицательные.

По словам местных властей, новая вспышка представляет собой «самый серьезный риск для здоровья населения», с которым австралийская столичная территория столкнулась за последние 12 месяцев. Именно поэтому было решено ввести семидневный локдаун.

Кроме того, 80 процентов граждан сидят по домам из-за жестких ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в другом австралийском городе — Сиднее. Власти Австралии в попытке остановить распространение вируса дали чрезвычайные полномочия полиции для обеспечения строгого локдауна.

Полиция Нового Южного Уэльса со своей командой юристов обсуждает поправки в законы, которые позволят принимать меры в отношении нарушителей правил изоляции. Они намерены устранить лазейки в законах, благодаря которым австралийцы могут посещать свои пляжные летние домики. Также ведомство хочет ужесточить правила посещения для живущих в одиночестве. Полиция получит доступ к информации обо всех нарушителях.