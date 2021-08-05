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В Мельбурне объявили локдаун из-за «загадочных» случаев заражения коронавирусом

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Фото: Diego Fedele / Keystone Press Agency / globallookpress.com

В австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, власти ввели строгие ограничения для граждан из-за восьми выявленных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Во втором по численности штате Австралии уже в шестой раз вводят локдаун. Все жители Мельбурна с 5 августа будут обязаны не меньше недели находиться дома.

Премьер-министр штата Дэн Эндрюс заявляет, что у него нет другого выбора. Несмотря на все предпринятые до этого меры по борьбе с вирусом, в городе фиксируют «загадочные» случаи заражений из неизвестного источника коронавируса.

Также необъяснимые случаи инфекции регистрируют в Сиднее, крупнейшем городе Австралии. Там за один день выявили 262 случая заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с момента начала пандемии. При этом большинство из ныне инфицированных соблюдали запреты и не выходили из дома.

Ранее ученые призвали власти Австралии как можно скорее вакцинировать от коронавируса 80 процентов граждан, чтобы вернуться к нормальной жизни. По словам исследователей, как только в стране привьют 80 процентов населения, Австралия сможет «ужиться» с COVID-19. При таком проценте вакцинированных люди не перестанут заражаться коронавирусом, но тяжелые случаи станут редкостью.

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