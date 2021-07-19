Австралия вышлет британскую телезвезду за шутки над карантином

Власти Австралии приняли решение выслать из страны британскую телеведущую Кэти Хопкинс за нарушение строгих карантинных мер в отелях страны. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на министра внутренних дел Карен Эндрюс.

Звезда приехала в Австралию на съемки реалити-шоу Big brother VIP и пребывала на карантине в отеле. Хопкинс опубликовала видео, где сказала, что она встречала персонал отеля голой и без маски. Также телеведущая пошутила, назвав карантинные меры страны мистификацией.

Карен Эндрюс заявила, что подобное поведение — «пощечина для всех австралийцев, которые сейчас изолированы из-за локдауна, и такое неприемлемо». Она отметила, что Хопкинс будет депортирована из страны до конца дня.

Многих австралийцев возмутил не только поступок телезвезды, но и тот факт, что она смогла въехать в страну, в то время как более 30 тысяч граждан государства не могут себе этого позволить из-за действующего ограничения на въезд.

Ранее из-за индийского штамма коронавируса в Австралии закрыли на карантин крупнейшие города страны. Жесткие меры ввели в Сиднее, а также в Брисбене, Перте и Дарвине. Поводом для них стали новые вспышки, суммарно затронувшие около 150 человек. Это относительно высокие для Австралии цифры: за все время с начала пандемии там зафиксировано всего около 31 тысячи случаев заражения коронавирусом и 910 связанных с ним смертей.

