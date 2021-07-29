Ученые призвали власти Австралии привить 80 процентов граждан от COVID-19

Ученые призвали власти Австралии как можно скорее вакцинировать от коронавируса 80 процентов граждан, чтобы вернуться к нормальной жизни. Такую планку поставил аналитический центр при Мельбурнском университете, сообщает телеканал ABC.

По словам исследователей, как только в стране привьют 80 процентов населения, Австралия сможет «ужиться» с COVID-19. При таком проценте вакцинированных люди не перестанут заражаться коронавирусом, но тяжелые случаи станут редкостью. Если необходимые показатели будут достигнуты, то снять локдаун можно уже к концу 2022 года.

Исследователи также рекомендовали властям Австралии использовать стимулирующие меры. Они считают, что федеральное правительство должно ввести лотерею с призовым фондом в 80 миллионов долларов. Начать розыгрыш ученые предлагают в ноябре, когда решится проблема с поставкой вакцин. Лотерею будут проводить раз в неделю. Победитель из числа привитых от COVID-19 людей получит 10 миллионов долларов.

Кроме того, местные власти призвали выдавать «прививочные паспорта» для авиапассажиров на внутренние рейсы, а также клиентов гостиниц, посетителей спортивных сооружений и для участников развлекательных мероприятий.

Ранее в Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки «дельта»-варианта коронавирусной инфекции. По сообщениям властей, даже месячная изоляция не позволила остановить распространение COVID-19. В стране действует политика «нулевого заражения», в рамках которой регионы отправляют граждан на жесткий карантин даже в случае прироста с однозначными показателями.