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Полиция Австралии получила чрезвычайные полномочия из-за коронавируса

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Фото: Loren Elliott / Reuters
Власти Австралии дали чрезвычайные полномочия полиции для обеспечения строгой изоляции

В Австралии, городе Сидней (штат Новый Южный Уэльс) 80 процентов граждан сидят по домам из-за жестких ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщает газета Daily Mail.

6,6 миллиона человек находятся в изоляции. Власти Австралии в попытке остановить распространение вируса дали чрезвычайные полномочия полиции для обеспечения строгого локдауна.

Полиция Нового Южного Уэльса со своей командой юристов обсуждает поправки в законы, которые позволят принимать меры в отношении нарушителей правил изоляции. Они намерены устранить лазейки в законах, благодаря которым австралийцы могут посещать свои пляжные летние домики. Также ведомство хочет ужесточить правила посещения для живущих в одиночестве. Полиция получит доступ к информации о всех нарушителях.

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Ситуацию осложняет конфликт между Минздравом и правоохранителями. Комиссар полиции Мик Фуллер и министр полиции Дэвид Эллиотт заявили, что приказы правительства трудно выполнить из-за противостояния между полицейскими и представителями здравоохранения. Некоторые медицинские чиновники отказываются предоставлять полиции данные о нарушениях, потому что «сочувствуют» нарушителям.

Ранее в австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, власти ввели строгие ограничения для граждан из-за восьми выявленных случаев заболевания COVID-19.Во втором по численности штате Австралии уже в шестой раз вводят локдаун. В городе фиксируют «загадочные» случаи заражений из неизвестного источника коронавируса.

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