Россиян предупредили об ограничениях на популярном средиземноморском курорте

Сотрудники туриндустрии рассказали о действующих ограничениях на острове Крит в Греции

Сотрудники туриндустрии предупредили россиян об антиковидных ограничениях, действующих в греческом Ираклионе — центре острова Крит. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно решению национального комитета общественного здравоохранения Греции по городу запрещается движение в ночное время (с 1:00 до 6:00), кроме проезда к месту работы и в больницу.

Также в ресторанах и развлекательных заведениях популярного средиземноморского курорта не разрешается включать музыку 24 часа в сутки.

Кроме того, ограничения ввели в отношении массовых мероприятий — в них могут принимать участие максимум 20 человек. В первую очередь, меры коснулись арендаторов и концессионеров помещений. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 тысяч евро (от 4,3 до 17,2 миллиона рублей).

По словам управляющего директора Tez Tour Греция Димитриса Харитидиса, ограничения не затронут отельный сектор.

«Отдыхающие в гостиницах по-прежнему могут наслаждаться живой музыкой и анимационными программами в рамках концепции соответствующих объектов размещения», — заявил он и добавил, что совершать экскурсионные поездки по Ираклиону теперь стоит в дневное время.

Ранее в августе российским туристам посоветовали воздержаться от поездок в Грецию из-за бушующих лесных пожаров. В посольстве РФ уточнили, что для тушения огня на северной окраине Афин, на острове Эвбея, в областях Мессиния и Лакония задействованы авиация и подразделения Вооруженных сил республики.