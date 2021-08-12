Мужчина запретил девушке уходить с кухни во время готовки и был пристыжен

Мужчина написал, что девушка уехала от него после запрета покидать кухню во время готовки

Пользователь Reddit под ником No_Assistance_1828 поделился историей о том, как запретил своей девушке выходить из кухни, пока на газовой плите готовится какое-либо блюдо. Из-за этого читатели пристыдили автора поста и признали его параноиком.

30-летний мужчина написал, что встречался с 25-летней «рассеянной и неаккуратной» возлюбленной около восьми месяцев, прежде чем предложил ей переехать в свою квартиру. Спустя два месяца совместной жизни девушка забыла, что поставила варить суп, и ушла в другую комнату, чтобы делать домашнее задание для аспирантуры. Там она уснула на диване. Когда мужчина вернулся домой, он зашел на кухню и увидел, что большая часть воды в супе выкипела, и он начал дымиться.

«Я был в ярости, потому что мы живем в районе, где часто случаются лесные пожары. Я уже чуть не потерял дом, в котором вырос, из-за лесного пожара, а суп на плите потенциально мог уничтожить его. Поэтому, когда я увидел, что происходит, я начал кричать», — описал детали истории No_Assistance_1828.

Девушка пыталась попросить прощения у рассерженного возлюбленного, но тот продолжал на нее орать. Затем он поставил условие: если его сожительница хочет пользоваться кухней, то ей отныне нельзя выходить из помещения, пока на плите горит огонь.

«Она сказала, что ей не нравится, когда с ней разговаривают как с ребенком. И я ответил: "Если ведешь себя как ребенок, то с тобой и обращаются как с ребенком"», — вспомнил автор поста.

После этих слов девушка пошла наводить порядок на кухне, вскоре она уехала из дома. Ночью мужчина начал волноваться: он обзвонил ее друзей и родственников. Последние сказали, что с девушкой все в порядке, однако попросили больше им не звонить. На следующий день, когда автор поста ушел на работу, его сожительница вернулась в дом, собрала вещи и уехала навсегда.

No_Assistance_1828 спросил у пользователей Reddit, действительно ли он перегнул палку. Многие читатели истории посчитали его поступок параноидальным. «Вы переступили черту своими словами. Кроме того, если вас так беспокоят домашние пожары, почему не сработала пожарная сигнализация?» — удивился один из комментаторов. «Приобретите детектор дыма на кухне и в других местах, если вы такой параноик», — посоветовал другой.

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